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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şehit polis Buket Keleş son yolculuğuna uğurlandı - KIRŞEHİR

Şehit polis Buket Keleş son yolculuğuna uğurlandı - KIRŞEHİR

- Şehidin cenaze töreninden detay görüntüler - Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu ve fotoğrafı - Şehidin ailesinden görüntüler - Törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın aileye taziyelerini sunması - Cenaze namazının kılınması ve helallik istenmesi - Şehidin omuzlarda taşınıp araca konmasıŞehit polis Buket Keleş son yolculuğuna uğurlandı - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Buket Keleş, Kırşehir 'de defnedildi - Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da katıldıKIRŞEHİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Buket Keleş, memleketi Kırşehir 'de toprağa verildi.
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, ailesinin evinde helallik alındıktan sonra Cacabey Meydanı'na getirildi.
Şehidin babası Hamdi ve annesi Güler Keleş, burada taziyeleri kabul etti. Anne Keleş, kadın polislere sarılarak gözyaşı döktü.Törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da aileye taziyelerini iletti.Öz geçmişi okunan şehit Keleş'in bu yıl Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olduğu ve mesleğe 4 ay önce başladığı belirtildi.Şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde defnedildi.Törene, şehidin kardeşi Murat Keleş, ablaları Sevgi Özaslan ve Dilek Tuna ve yakınları ile Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kadın Polis İl Başkanları Siyasi Partiler Cenaze Namazı Siyasi Parti 

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