Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ceylan, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı Haberi

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( ISPARTA -1) ISPARTA



- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) şehit oldu. Şehit memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

