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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşhan'ın naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşhan'ın naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

- Hakurk'a "Pençe" harekatı - Şehidi karşılayanlardan detay - Askeri uçağın havalimanına gelmesi - Şehidin naaşının cenaze aracına nakli - Şehidin kardeşinin tabuta sarılmasıHakurk'a "Pençe" harekatı - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Kahramanmaraş 'a getirildiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın naaşı Kahramanmaraş 'a getirildi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen 28 yaşında şehit Taşhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşını, şehidin annesi Ayşe ve babası Halis Taşhan ile Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Bayram Öz, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve diğer ilgililer karşıladı.Şehidin tabutu askeri uçaktan alınarak askerlerce bir süre omuzda taşındıktan sonra büyükşehir belediyesi cenaze aracına konuldu.Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, yarın Türkoğlu ilçesinde toprağa verilecek.Bu arada, şehit Taşhan'ın 3 kardeşi olduğu, şehidin babasının engelli oluşu nedeniyle ailesinin geçimini sağladığı, kardeşlerini okuttuğu, kardeşlerinden Ahmet Taşhan'ın (26) da İzmir'de askeri okulda okuduğu öğrenildi.

Şehit Askeri Uçak Cenaze Aracı Büyükşehir Belediyesi Teröristler 

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