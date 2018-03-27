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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Imış son yolculuğuna uğurlandı - AFYONKARAHİSAR

Şehit Piyade Uzman Çavuş Imış son yolculuğuna uğurlandı - AFYONKARAHİSAR

- Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın cenaze töreninden görüntü - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun cenaze törenine katılmasından görüntü - Detay görüntülerŞehit Piyade Uzman Çavuş Imış son yolculuğuna uğurlandı - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Imış'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar 'da defnedildi - Cenaze törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu da katıldıAFYONKARAHİSAR (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, memleketi Afyonkarahisar 'ın Şuhut ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığından alınan şehidin naaşı, Yalı Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı.Şehidin eşi Yasemin Imış'ın, 4,5 aylık kızı Zümra ve 5 yaşındaki oğlu Kayra'yı kucağına alarak vedalaşması herkesi duygulandırdı.Helallik alınırken şehidin babası Ali, annesi Şifa, Sakarya'da Uzman Çavuş eğitimi alan kardeşi Aykut Imış ve diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü."Sen benim kıymetlimdin. Yavruma doyamadım, o benim bir tanemdi." diyen anne Şifa'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Eşi Yasemin, "Sen hiçbir yere sığamazsın, buraya da sığamazsın. Çocuğumuz kocaman oldu. Beni de götür askerim benim." diyerek tabuta sarıldı.Öğrenciler, dev Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." diye slogan attı.Daha sonra, şehit asker için Büyük Cami'de tören düzenlendi.
Caminin minaresine dev Türk bayrağı asıldı.Imış'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Şuhut Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Asker Sarılar Cenaze Namazı Karahisar Gözyaşı 

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