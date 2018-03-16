Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit Piyade Teğmen Kır'ın naaşı Erzurum'a getirildi

Şehit Piyade Teğmen Kır'ın naaşı Erzurum'a getirildi

- Şehit Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın naaşını taşıyan askeri uçağın havalimanına inmesi - Şehit Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın yakınlarının bekleyişi - Şehit Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın naaşının uçaktan indirilmesi - Şehit Piyade Teğmen Muhammed Kır için dua edilmesi - Şehit Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın naaşının askeri araca konulmasıZeytin Dalı Harekatı - Suriye'nin Afrin bölgesindeki harekatta şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın naaşı, baba ocağı Erzurum 'a getirildiERZURUM (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın naaşı, memleketi Erzurum 'a getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD - YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Kır'ın (25) cenazesinin getirilişi sebebiyle Erzurum Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçaktan askeri tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.Kır'ın cenazesi Erzurum İl Müftü Vekili Fikrullah Çakmak'ın okuduğu duanın ardından Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Törene, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Erzurum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa ılıcalı, şehidin ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı.
Bekar olduğu öğrenilen şehit teğmenin cenazesi kentteki Narmanlı Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Kars Kapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Baba Ocağı Askeri Uçak Askeri Tören Terör Örgütü Orgeneral 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Erdoğan'dan Katar'daki Birliğe ZiyaretErdoğan'dan Katar'daki Birliğe Ziyaret
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Denizkurdu 2017 Tatbikatı Nefes KestiDenizkurdu 2017 Tatbikatı Nefes Kesti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı