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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Şehit Piyade Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden görüntüler

Baba Ocağı Cenaze Namazı Siyasi Parti Cami Bahçesi Helikopter 

-Şehidin babasından ve yakınlarından görüntüler
-Cenaze namazının kılınması
-Cenazenin top arabasına taşınması
-Vatandaşların şehidin naaşının arkasından yürümesi
-Şehidin eşi ve annesinden görüntüler
-Detay

( KOCAELİ )- Binlerce kişi şehidin arkasından yürüdü KOCAELİ

- Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 Harekatı’nda görevi sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Kamuran Ablak, Kocaeli’den son yolculuğuna uğurlandı. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 Harekatı kapsamında görev yapan Piyade Teğmen Kamuran Ablak, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında dün gece rahatsızlanan ve helikopterle sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen şehit düştü. Şehit Kamuran Ablak’ın naaşı, Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından baba ocağı Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki baba evine getirildi.
Burada helallik istenilmesinin ardından şehidin naaşı İhsaniye Hicret Camii'ne getirildi.
Binlerce vatandaş cami bahçesini doldurdu İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı için binlerce vatandaş, cami bahçesini doldurdu. Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın babası Orhan Ablak, ağabeyleri ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri de cenaze töreninde hazır bulundu. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Ablak’ın cenazesi top arabasına taşındı. 7 ay önce evlendiği eşi ayakta durmakta güçlük çekti Binlerce vatandaş, Şehit Ablak’ın arkasından yürüdü. 7 ay önce Esma Ablak ile evlendiği ve 6 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın arkasından göz yaşları ile yürüyen eşi ve annesi Elif Ablak ise ayakta durmakta güçlük çekti. Yapılan törenin ardından Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın naaşı Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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