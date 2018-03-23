Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit piyade sözleşmeli er Gökhan Güllü'nün cenazesi memleketine getirildi - TOKAT

Şehit piyade sözleşmeli er Gökhan Güllü'nün cenazesi memleketine getirildi - TOKAT



: - Askerin uçağın havalimanına inmesi - Vatandaşlardan görüntü - Detaylar - Şehidin cenazesinin uçaktan indirilmesi - Şehidin tabutunun omuzlarda taşınması - Detaylar Zeytin Dalı Harekatı - Arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Gökhan Güllü'nün cenazesi, memleketi Tokat 'a getirildiTOKAT (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 26 yaşındaki piyade sözleşmeli er Gökhan Güllü'nün cenazesi, memleketi Tokat 'a getirildi.
Hatay'da düzenlenen törenin ardından uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, babası Şahin, annesi Naciye, kardeşi Hüseyin Güllü ile yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Toraman ve vatandaşlar tarafından karşılandı.Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu. Şehit Güllü'nün cenazesi, daha sonra Turhal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Güllü'nün cenazesi, cuma namazının ardından Turhal Belediyesi önünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Bu arada şehidin babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı, belediye tarafından da sokakta taziye çadırı kuruldu.

Sözleşmeli Er Cenaze Namazı Cuma Namazı Cenaze Aracı Sözleşmeli 

İlgili Foto Galeriler
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı