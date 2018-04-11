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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş son yolculuğuna uğurlandı

-Şehit töreninden görüntü

Kayalı Sarılar Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Karahisar 

--cenaze Namazından görüntü
--Şehit omuzlarda taşınırken görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde nöbet sırasında ayağının kayması sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş, memleketi Afyonkarahisar’da düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Nöbet sırasında ayağının kayması sonucu düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş, memleketi Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçesine Bağlı Balcam Köyünde ebediyete uğurlandı. Şehidin naaşı ilk olarak baba evine getirildi.
Burada annesi Emine ve babası Arif Sarıtaş, oğlunun tabutuna sarılarak feryat etti. Şehidin baba evinden helallik alınmasının ardından Balcam Camii önünde tören düzenlendi.
Törene Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, askeri erkan ve çok sayıda köy halkı ile çevre ilçelerden vatandaşlar katıldı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş İl Müftüsü Şükrü Çubukçunun kıldırdığı cenaze namazının ardından, vatandaşların omuzlarında köy mezarlığında toprağa verildi.
4 yıl önce göreve başlayan ve son olarak Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde görev yapan Şehit Piyade Er, Cumali Sarıtaş’ın bekar olduğu öğrenildi. (HK-
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