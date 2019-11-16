Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı - ADANA Haberi
- Cenaze törenine katılanlardan görüntüler - Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun yakınlarından görüntüler - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in cenazeye gelişi - Cenaze namazının kılınması - Şehidin naaşının taşınması ADANA (AA) - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu için memleketi Adana 'nın Yumurtalık ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
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