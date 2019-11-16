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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı - ADANA Haberi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı - ADANA Haberi

- Cenaze törenine katılanlardan görüntüler - Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun yakınlarından görüntüler - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in cenazeye gelişi - Cenaze namazının kılınması - Şehidin naaşının taşınması ADANA (AA) - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu için memleketi Adana 'nın Yumurtalık ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Hastane Cenaze Gesi Terör Örgütü 

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