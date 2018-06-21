Şehit Piyade Onbaşı Özdemir son yolculuğuna uğurlandı - MALATYA
- Şehit piyade sözleşmeli onbaşı Aliseydi Özdemir’in naaşının getirilmesi - Şehit piyade sözleşmeli onbaşı Özdemir’in yakınlarının üzüntüsü - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin cenaze törenine katılması - Şehit piyade sözleşmeli onbaşı Özdemir’in cenaze namazının kılınması - Şehit piyade sözleşmeli onbaşı Özdemir’in naaşının top arabasına konulmasıŞehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir'in cenazesi, memleketi Malatya 'da toprağa verildiMALATYA (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir, memleketi Malatya 'da son yolculuğuna uğurlandı.Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Özdemir'in cenazesi Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Ayvalı Sokak'taki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.Şehit annesi Emine Özdemir, törene sağlık ekipleri refakatinde katılırken, baba Zekeriya Özdemir'in ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Törene katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da aileye taziyelerini iletti.Törende çok sayıda vatandaş tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Bu sırada şehidin babası Zekeriya Özdemir, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. - CHP çelengi parçalandıŞehit yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü sırada bir grup vatandaş ve şehit yakını olduğu belirtilen kalabalık, çelenklerin olduğu bölümlere doğru yöneldi. Tekbir getiren vatandaşlar, "CHP'yi aramızda istemiyoruz" diyerek üzerinde, "CHP Genel Başkanı" yazılı çelengi önce vurarak yere düşürdü, ardından parçaladı.Gruptaki bazı kişiler çelengi parçalarken, "Bunu Demirtaş'a götürün. Çiçeğinizi şehide göndermeyin, Edirne'deki Demirtaş'a gönderin. Sizin çiçeğinize bizim şehidimizin ihtiyacı yok. Alın götürün Demirtaş'a, utanmadan çiçek gönderiyorsunuz. Bu şehidin kanında CHP'nin de eli var. Bu şehidin yediği rokette CHP'nin eli var. Çiçek göndermiş bir de başınıza çalın çiçeğinizi." ifadesini kullandı.Grubun sakinleştirilmesi sonrası İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan şehidin naaşı, şehitlikte toprağa verildi. Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile bazı milletvekilleri, askeri ve sivil erkan katıldı.