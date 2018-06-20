Şehit Piyade Onbaşı Dinç, son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR
- Şehit Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in cenazesinin camiye getirilmesi - Şehit yakınlarından görüntüler - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve cenaze namazına katılanlardan görüntüler - Cenaze namazının kılınması - Slogan atan vatandaşlar - Şehit naaşının cenaze aracına taşınması ve kortejŞehit Piyade Onbaşı Dinç son yolculuğuna uğurlandı - PKK'lı teröristlerce şehit edilen Onbaşı Çağatay Necati Dinç, İzmir 'de toprağa verildiİZMİR (AA) - Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce iki farklı noktada yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç, İzmir 'de son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Onbaşı Çağatay Necati Dinç için Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin babası Erkan, annesi Dilek, kardeşi Kaan Cansın Dinç, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, MHP İl Başkanı Necat Karataş, milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Dinç'in cenazesi, dev Türk bayrağının asıldığı meydana getirilirken şehidin babası Erkan, annesi Dilek, kardeşi Kaan Cansın Dinç'in metaneti dikkati çekti.Şehidin Şırnak'taki koğuş arkadaşları da bir yakınlarının aracılığıyla cep telefonundan görüntülü arama yaparak cenaze törenini izledi.İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında şehidin naaşı tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.Bakan Zeybekci, protokol üyeleri ve şehidin ailesi bir süre top arabasının arkasında yürüdü.Şehidin kardeşi Kaan Cansın'ın kol kola yürüdüğü anne ve babasının omuzlarından tutarak onlara destek olduğu görüldü. Cenazeye katılan ve Türk bayrağı açan vatandaşlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in naaşı, törenin ardından Yazıbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şırnak kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu iki asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.