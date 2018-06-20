Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit Piyade Onbaşı Dinç, son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR

Şehit Piyade Onbaşı Dinç, son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR

- Şehit Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in cenazesinin camiye getirilmesi - Şehit yakınlarından görüntüler - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve cenaze namazına katılanlardan görüntüler - Cenaze namazının kılınması - Slogan atan vatandaşlar - Şehit naaşının cenaze aracına taşınması ve kortejŞehit Piyade Onbaşı Dinç son yolculuğuna uğurlandı - PKK'lı teröristlerce şehit edilen Onbaşı Çağatay Necati Dinç, İzmir 'de toprağa verildiİZMİR (AA) - Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce iki farklı noktada yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç, İzmir 'de son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Onbaşı Çağatay Necati Dinç için Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene, şehidin babası Erkan, annesi Dilek, kardeşi Kaan Cansın Dinç, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, MHP İl Başkanı Necat Karataş, milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Dinç'in cenazesi, dev Türk bayrağının asıldığı meydana getirilirken şehidin babası Erkan, annesi Dilek, kardeşi Kaan Cansın Dinç'in metaneti dikkati çekti.Şehidin Şırnak'taki koğuş arkadaşları da bir yakınlarının aracılığıyla cep telefonundan görüntülü arama yaparak cenaze törenini izledi.İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında şehidin naaşı tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.Bakan Zeybekci, protokol üyeleri ve şehidin ailesi bir süre top arabasının arkasında yürüdü.Şehidin kardeşi Kaan Cansın'ın kol kola yürüdüğü anne ve babasının omuzlarından tutarak onlara destek olduğu görüldü.
Cenazeye katılan ve Türk bayrağı açan vatandaşlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in naaşı, törenin ardından Yazıbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Şırnak kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu iki asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

Cenaze Namazı Cenaze Aracı Cep Telefonu Terör Örgütü Teröristler 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı