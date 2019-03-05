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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Şehit piyade er Uğur Çakmak'ın cenazesi toprağa verildi - BALIKESİR

Şehit piyade er Uğur Çakmak'ın cenazesi toprağa verildi - BALIKESİR



: - Cenazeden görüntülerŞırnak'ta bir askerin şehit olması - Silopi ilçesinde nöbet görevi sırasında yaşanan silah kazası sonucu şehit olan askerin cenazesi, Balıkesir 'de defnedildiBALIKESİR (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde nöbet görevi sırasında silah kazası sonucu şehit olan piyade er Uğur Çakmak'ın cenazesi, memleketi Balıkesir 'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.
Şehidin naaşı, kırsal Bozören Mahallesi'nde ailesinin evinin önüne getirilerek helallik alındı. Bu sırada şehidin annesi Ayşe, babası Hüseyin, kardeşleri Abdullah ve Güven Çakmak ile akrabaları gözyaşı döktü.Mahalledeki eski camide düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İl Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Şehit piyade er Uğur Çakmak'ın cenazesi, İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında defnedildi.

Şehit General Piyade Cenaze Namazı Gözyaşı 

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