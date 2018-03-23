Şehit Piyade er Demiral son yolculuğuna uğurlandı - HATAY Haberi
- Cenaze namazından detaylar - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın cenaze namazına katılması - Namazın kılınması - Şehidin naaşının kaldırılması - DetaylarŞehitlerimizi uğurluyoruz - Arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Demiral'ın cenazesi, memleketi Hatay 'da toprağa verildi - Törene Gençlik ve Spor Bakanı Bak da katıldıHATAY (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral, memleketi Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Kadir Hasan Demiral (23) için Antakya Mezarlık Kompleksi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede şehidin babası Mustafa Sami ile anne Döne Gökhan Demiral taziyeleri kabul etti. Metanetini koruyan anne, ağlamayacağını söyleyerek "Onları sevindirmeyeceğim, vatan sağ olsun." dedi. Şehidin 5 yaşındaki kardeşi Kerem, askeri üniforma ile katıldığı törende ağabeyinin naaşına asker selamı verdi. Kore gazisi dede İhsan Özdemir madalyalarını takarak, İstanbul'da vatani görevini yapan şehidin diğer kardeşi Taner Demiral da üniformasıyla törene katıldı. İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Demiral'ın cenazesi, Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi. - Annesi rüyasında görmüşŞehidin yakınlarından Abdullah Sahyaoğlu, AA muhabirine, Demiral'ın şehadetini haber gelmeden bir gün önce annesinin rüyasında gördüğünü anlattı.Demiral'ın Şırnak'ta görev yaptığı ve harekat kapsamında Afrin'de görevlendirildiği öğrenildi.Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada 3 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.