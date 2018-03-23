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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit pilota İncirlik'te tören düzenlendi İzle

Şehit pilota İncirlik'te tören düzenlendi İzle

Tören alanından görüntüler

Şehit General İncirlik Çağa 

-Törenden genel ve detaylar
-Şehidin uçaktan indirilmesi
-Şehidin uçağa konulması
-şehidin fotoğrafı

( ADANA -HD)- Nevşehir'de düşen F 16 pilotu Şehit Üsteğmen Yasin Boy'un naaşı törenin ardından memleketi Samsun'a gönderildi ADANA

- Nevşehir’de askeri uçağın eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan Üsteğmen Yasin Boy için Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde tören düzenlendi.
Adana’da bulunan İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığında görevli Pilot Üsteğmen Yasin Boy, eğitim uçuşu için dün akşam Adana’dan havalandı. Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarında ise F 16 uçağı düştü. Uçağın düşmesi sonucu evli ve 1 çocuk babası Üsteğmen Yasin Boy şehit oldu. Şehit pilot için bugün İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı askerler tarafından omuzlanarak uçağa konularak memleketi Samsun'a gönderildi. Törene Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehidin ailesi ve kent protokolü katıldı.

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