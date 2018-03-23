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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy, son yolculuğuna uğurlandı - SAMSUN

Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy, son yolculuğuna uğurlandı - SAMSUN

- Nevşehir'de askeri uçağın düşmesi - Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un cenaze namazı - Cenaze namazının kılındığı alandan drone kamera görüntüleri - Samsun Büyük Cami'de cenaze namazının kılınması - Şehidin kardeşlerinden detay - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın görüntüsü - Cenaze namazının kılınması - Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un eşi Çağla, babası Ramazan, annesi Güllü ve astsubay ağabeyi Levent Boy'un tabutun başındaki görüntüleriNevşehir'de askeri uçağın düşmesi - Şehit Pilot Üsteğmen Boy, memleketi Samsun 'da son yolculuğuna uğurlandı - Cenazeye Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da katıldıSAMSUN (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde F - 16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un cenazesi, memleketi Samsun 'da toprağa verildi.
Şehidin naaşı, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındıktan sonra Büyük Cami'ye getirildi.
İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Boy'un cenazesi, Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.Cenaze törenine şehidin eşi Çağla, babası Ramazan, annesi Güllü ve astsubay ağabeyi Levent Boy'un yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile milletvekilleri, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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