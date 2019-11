Şehit pilot Ayfer Gök'ün ismi, F-4 Fantom uçağı yerleştirilen kavşakla ölümsüzleşecek İzle

-Ziyaret edenler ve Araçlarını durdurup Fotoğraf çeken vatandaşlar.

- Türkiye'nin ilk kadın şehit pilotu Teğmen Ayfer Gök'ün isminin yaşatılması için Burdur Belediyesi tarafından Eskişehir Ana Jet üssünden satın alınan ve Burdur'a getirilen F-4 Fantom uçağının montaj çalışmaları devam ediyor. Şehidin isminin verileceği kavşağın, şehidin doğum günü olan 28 Kasım'da açılacağı bildirildi.

Montajı tamamlanıp şehrin en önemli kavşaklarından birinde sergilenecek olan uçak vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor. 2001 yılında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, Karaman’ın Ermenek ilçesi yakınında düşmüş, Gök, ilk kadın şehit kadın pilot olarak tarihe geçmişti. Şehit Teğmen Ayfer Gök’ün isminin yaşatılması için Eskişehir Ana Jet üssünde bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinden ayrılmış olan F-4 Fantom uçağı Burdur Belediye Meclisinden alınan kararla satın alınarak Burdur’a getirildi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Başkan Yardımcısı Ali Say, Türkiye’nin ilk kadın şehit pilotu Ayfer Gök’ün ailesini Bucak'da ziyaret etti. Başkan Ercengiz, şehit annesi Ümmü Gülsüm Gök’ün elini öperek, hatırını sordu. Ercengiz, şehit pilot Ayfer Gök’ün anısına Burdur'da sergilenmek üzere montajlama çalışmalarına başlanan F-4 Fantom savaş uçağının bulunduğu kavşağa Ayfer Gök’ün isminin verileceğini söyleyerek, kavşak düzenlemesiyle ilgili anne Gök'ü bilgilendirdi. Anne Gök de, şehit kızının anılarını paylaştı. Kardeşi ve babası ile Gök’ün anılarının yer aldığı köşeyi gören Başkan Ercengiz, şehit pilot Gök’ün doğum günü olan 28 Kasım’da F-4 Fantom uçağını ve kavşağını açmak için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.



Burdur Belediyesi tarafından F-4 Fantom uçağının yerleştirme çalışması tamamlanırken, çevre düzenlemesi tüm hızla devam ediyor. F-4 Fantom uçağının yer aldığı kavşaktan geçen vatandaşlar araçlarını durdurup fotoğraf çekmeden geçmiyor.



