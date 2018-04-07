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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit Pehlivan son yolculuğuna uğurlandı - SAMSUN Haberi

Şehit Pehlivan son yolculuğuna uğurlandı - SAMSUN Haberi

- Şehit cenazesinden görüntüŞehit Pehlivan son yolculuğuna uğurlandı - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın cenazesi, Samsun 'un Bafra ilçesinde toprağa verildi - Cenazeye Sağlık Bakanı Demircan da katıldıSAMSUN (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan, Samsun 'da son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Pehlivan'ın cenazesi, Bafra ilçesinin Gazipaşa Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındıktan sonra Merkez Yıldırım Beyazıt Camisi'ne getirildi.
Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehit Pehlivan'ın cenazesi, bir süre askerlerin omzunda taşındı.Şehidin naaşı, daha sonra ilçedeki şehitlikte toprağa verildi.
Eşi Sevde Pehlivan, cenazeye eşinin kamuflajını giyerek katıldı.
Cenazeye şehit Pehlivan'ın annesi Berrin, babası Selçuk, kardeşi Astsubay Gökhan Pehlivan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Cenaze Cenaze Namazı Helal Teröristler 

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