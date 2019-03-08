Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Şehit Özkan'ın naaşı memleketine uğurlandı - IĞDIR

Şehit Özkan'ın naaşı memleketine uğurlandı - IĞDIR

- Şehidin naaşının getirilişi - Manganın naaşı taşıması - Törenden genel görüntü - Detaylar - Şehidin naaşının uçağa konulması - Uçağın hareket etmesiIĞDIR (AA) - Iğdır 'da arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit düşen Uzman Çavuş Samet Özkan'ın naaşı, memleketi Adana'ya uğurlandı. Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndaki uğurlama törenine, Iğdır Valisi Enver Ünlü, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, askeri erkan, daire amirleri ve şehit uzman çavuş Samet Özkan'ın eşi Öznur Özkan ile oğlu Emir Özkan katıldı.
Özkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulduğu törende, şehidin öz geçmişinin okunması sonrası dua edildi.Askeri tören mangasınca omuzlara alınan şehit Özkan'ın naaşı, daha sonra katılımcıların tekbirleri eşliğinde askeri uçağa konularak baba ocağı Adana'ya gönderildi.Şehit Özkan'ın akrabaları da aynı uçak ile Adana'ya gitti.Türkiye - İran sınırındaki Gökay Hudut Birliğinde görev yapan uzman çavuş Samet Özkan, dün aynı birlikte görev yapan arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralanmış ve kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

General Baba Ocağı Şehit Uzman Çavuş Uzman Çavuş Kaza Kurşunu 

İlgili Foto Galeriler
Mardin Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıMardin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Vatandaş Askerine Böyle Sahip ÇıktıVatandaş Askerine Böyle Sahip Çıktı
Uzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör AyırdıUzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör Ayırdı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı