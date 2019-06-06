Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şehit Öz memleketine uğurlandı

Şehit Öz memleketine uğurlandı

helikopterden görüntü

Şehit Askeri Uçak Çağa Terör Örgütü Helikopter 

-askeri erkandan görüntü
-protokolden görüntü
-şehit naaşından görüntü
-askeri uçaktan görüntü
-şehit foto

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz, Yüksekova'da düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Harekatı'na katılan askeri aracın üs bölgesine intikali sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz (24), Yüksekova Selahaddin Eyyubi havalimanında tören düzenlendi.
Hakkari'de yapılan törenin ardından helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı getirilen Öz'ün naaşı hikopterden indirilerek uçağa bırakıldı. Duaların okunmasıyla şehit Öz, memleketine uğurlandı. Havalimanında yapılan törene, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İlçe Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, asker ve polis katıldı.
(MT-ŞAK-
İlgili Foto Galeriler
Kadın subay çocukların yüzünü güldürdüKadın subay çocukların yüzünü güldürdü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı