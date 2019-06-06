-askeri erkandan görüntü

-protokolden görüntü

-şehit naaşından görüntü

-askeri uçaktan görüntü

-şehit foto



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz, Yüksekova'da düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Harekatı'na katılan askeri aracın üs bölgesine intikali sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz (24), Yüksekova Selahaddin Eyyubi havalimanında tören düzenlendi.

Hakkari'de yapılan törenin ardından helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı getirilen Öz'ün naaşı hikopterden indirilerek uçağa bırakıldı. Duaların okunmasıyla şehit Öz, memleketine uğurlandı. Havalimanında yapılan törene, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İlçe Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, asker ve polis katıldı.

(MT-ŞAK-

