Şehit onbaşıya son görev - ISPARTA

- Köy meydanında toplanan köy sakinleri - Şehidin cenazesinin köye getirilmesi - Şehidin naaşının katafalka konulması - Şehidin yakınlarının üzüntüsü - Helallik alınması - Cenaze namazının kılınması - Naaşın omuzlarda taşınmasıŞehit onbaşıya son görev - Hakkari'de, nöbet tutuğu sırada silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan asker, son yolculuğuna uğurlandıISPARTA (AA) - Hakkari'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç, memleketi Isparta 'da toprağa verildi. Şehit Önlemeç’in (21) cenazesi, uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na oradan helikopter ile Yalvaç Devlet Hastanesi morguna getirildi. Daha sonra cenazesi babaevinin bulunduğu Kurusarı köyüne getirilen şehit için Kurusarı İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören alanına getirildiğinde babası Talip, annesi Rahime, kardeşi Mert Önlemeç ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Helallik alınmasının ardından şehit için cenaze namazı kılındı, dua okundu.Törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında, Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç, dün nöbet tutarken silahının kazara ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
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