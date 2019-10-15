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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Şehit Onbaşı Mesut Çelik memleketine getirildi

Şehit Onbaşı Mesut Çelik memleketine getirildi

Uçağın havalimanına gelişi

Havan Saldırısı Askeri Uçak Terör Örgütü Teröristler Şehit Cenazesi 

-Cenazeden görüntü
-Kalabalıktan görüntü
-Cenazenin hastaneye gelişi
-Cenazenin morga alınması
-Babadan görüntü
-Genel ve detay
-şehidin fotoğrafı

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- ‘Barış Pınarı Harekatı’ kapsamında Münbiç kırsalında teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik’in naaşı memleketi Adıyaman’a getirildi.
Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in naaşı Gaziantep'te yapılan işlemlerinin ardından askeri uçak ile Adıyaman Havalimanına getirildi.
Havalimanından şehit cenazesini, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları ve şehidin yakınları karşıladı. Havalimanından alınan şehidin cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada morga alındı. Şehidin yüreği yanan babası Ebubekir Çelik, Vali Aykut Pekmez ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un destekleriyle ayakta durabildi.
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