Şehit Onbaşı Dinç son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR
- Şehit Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in cenazesini camiye getirilmesi - Şehit yakınlarından görüntüler - Şehidin koğuş arkadışının görüntüsü - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve cenaze namazına katılanlardan görüntüler - Cenaze namazının kılınması - Slogan atan vatandaşlar - Şehit naaşının cenaze aracına taşınması ve kortejŞehit Onbaşı Dinç son yolculuğuna uğurlandıİZMİR (AA) - Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce iki farklı noktada yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Onbaşı Çağatay Necati Dinç için İzmir 'de cenaze töreni düzenlendi. Şehit Onbaşı Çağatay Necati Dinç için cami avlusunun küçük olması nedeniyle Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi meydanında cenaze töreni düzenlendi.