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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Şehit Onbaşı Ahmet Sinan Demircan memleketine uğurlandı İzle

Şehit Onbaşı Ahmet Sinan Demircan memleketine uğurlandı İzle

Törenden detaylar

Şehit Hastane General Gesi 

-Şehidin fotoğrafı

( VAN ) VAN

- Türk Silahlı kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe-2 harekatı kapsamında şehit düşen asker törenle memleketine uğurlandı. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde mayın arama tarama faaliyeti sırasında banma düzenekli el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehit asker için Van Jandarma Filo Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.
Jandarma Asayiş kolordu Komutanı Haci İlbaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, katıldı.
Van İl Müftüsü Ömer Keskin'in yaptırdığı duanın ardından şehidin naaşı Gaziantep'e uğurlandı.
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