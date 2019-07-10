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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit Ömer Halisdemir’in Kardeşi Soner Halisdemir; “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız”

Şehit Ömer Halisdemir’in Kardeşi Soner Halisdemir; “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız”

Soner Halisdemir açıklaması

Benin Şehadet Şehit General İlahi 

-Soner halisdemirden detaylar

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- 15 Temmuz'da darbeci general Semih Terzi'yi öldüren kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Vatan Yıldızları Vakfı Genel Başkanı Soner Halisdemir, yapacakları etkinliklerle 15 Temmuz’u unutturmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma haftasında Vatan Yıldızları Vakfı olarak etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Halisdemir: “ Vatan Yıldızları olarak 15 Temmuzun 3’üncü yılında geçmiş yıllara nazaran daha kapsamlı bir program gerçekleştireceğiz. Resmi programda yer alan etkinlikler içeresinde Darbenin önlenmesinde çok önemli bir yeri olan abimin Ömer Halisdemir’in doğduğu kasaba Çukurkuyu’da tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okutulacak. Diriliş dizisi oyuncularının katılımıyla atlı gösteriler yapılacak. Şairlerimizin vatan ve şehadet anlatımlı sunumları. İlahi grupların dinletisi ve 15 Temmuz’u her yönü ile anlatan konuşmacıların programları. Tüm halkımızı 13 Temmuz 14.00’da Çukurkuyu Kasabasına bekliyoruz” dedi.
Halisdemir, "Geçmişi olmayanın geleceği olmaz . 15 Temmuz’da asil milletimizin gösterdiği kahramanlığı anma adına 15 Temmuz etkinliğimizi 1071’den alıp bu yana nice şehitlerimizin gösterdiği kahramanlığı nice yıldızlara aktarmak istiyoruz. Yapacağımız etkinliklerle 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız” diye konuştu.
(YE- )
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