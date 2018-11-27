Şehit Ömer Halis Demir’e yazılan mektuplar ağlattı

-Konuşmaların görüntüsü

-1. olan öğrencinin mektubunu okuması

-Ödül töreni, detay.



( DÜZCE )-Türkiye genelinde binlerce öğrenci Ömer Halis Demir’e mektup yazdı DÜZCE



- Düzce Merkez Hamit Şerifoğlu Ortaokulu tarafından, Türkiye genelinde başlatılan “Ömer Halisdemir’e Mektup” temalı yarışmanın Türkiye finalinde okunan mektuplar izleyenleri ağlattı. Düzce Merkez Hamit Şerifoğlu Ortaokulu tarafından, Türkiye genelinde başlatılan “Ömer Halisdemir’e Mektup” temalı yarışma kapsamında 81 ilden 5 milyon öğrenci katıldı.

Türkiye genelinde 81 ilden yarışmaya katılan ve il birincisi olan öğrencilerin mektupları kitap haline getirilirken yarışmaya katılan öğrencilerin yazdığı mektuplar seçici kurul tarafından tek tek okunarak yarışmanın Türkiye şampiyonu belli oldu. Yarışmanın finali Düzce’de gerçekleştirildi.

Yarışmada Bingöl’den Elif Cerenöz’ün yazdığı mektup birinci olurken, Ankara’dan Atahan Kutlu ikinci, Sakarya’dan Şevval Dere üçüncü, Düzce’den Nisanur Ertuğ ise dördüncü oldu. Ödül töreni Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Vali yardımcısı Ali Muhittin Varol, Belediye Başkanı Dursun Ay, Okulu yaptıran ve yarışmaya sponsor olan Hamit Şerifoğlu’nun oğlu Mehmet Şerifoğlu, Düzceli 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysal’ın anne ve babası ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Ömer Tokgöz, “780 bin metrekare vatan toprağının her köşesinden kocaman yüreklerin minicik parmaklarına dökülmüş 10 binlerce duygu deryasından süzülerek 81 vilayetimizi temsilen seçilmiş mektuplardan müteşekkir Türkiye’dir” dedi.

Hamit Şerifoğlu Ortaokulunu yaptıran ve yarışmanın destekleyicisi olan Düzceli iş adamı Hamit Şerifoğu’nun oğlu Mehmet Şerifoğlu, ise yaptığı konuşmada “15 Temmuz darbe girişimini önleyen önemli hamlelerden birisini hiç tereddüt etmeden canı pahasına gerçekleştiren Ömer Halis Demir Şehidimizin adıyla ömrünü yüzlerce aileye istihdam sağlayan, katma değeri artırmak, markalaşmak ve Düzce’mizin adını duyurmak için harcamış olan aile büyüğümüz Hamit Şerifoğlu’nun adının bu anlamlı etkinlik vesilesiyle bir araya gelmiş olmasından dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz” ifadelerinde bulundu. “Biz ordu millet olan bir milletiz” Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Türk milletinin ordu millet olan bir millet olduğunu işaret ederek “15 Temmuz’da bizim milletimiz bizzat kanıyla, canıyla alanlarda gösterdi kahramanlığını. Bu çok önemliydi, bizim düşmanlarımıza da bunu göstermemiz açısından. Çünkü milyonlarca Türkü öldüremezsiniz. İnsanlar silahları olmasa da ne yaptılar, çıktılar tankların önünde canlarını hiçe kataraktan durdular. Silahların önünde durdular ölümü göze aldılar. O zaman milyonlarca insan öldüremeyeceğinize göre bu milletle uğraşmanın pekte bir anlamı yok bu anlam çıktı. Gerçekten bu daha önceden de bu böyleydi” şeklinde konuştu.

Programda son olarak konuşan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’da “Burada bugün şehidimiz Ömer Halis Demir anısını toplanmış bulunuyoruz. Ömer Halis Demir Türkiye’nin bir abidesi. Çünkü öyle bir noktaya gelmiş ki komutanı ona bir talimat vermiş demiş ki ‘Hainler geliyor. Onları öldür ve sende öleceksin demiş’ oda ölümün karşısına geçerek orada gerekli müdahaleyi yapıyor. Oradaki hainlerin başındaki kişiyi öldürünce emir komuta zincirini kırmış oluyor” dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye şampiyonu olan öğrenciler yazmış oldukları birbirinden güzel mektupları okudular. Mektupların okunduğu sırada ise izleyenler gözyaşlarını tutamadılar. Programın son bölümünde ise dereceye giren öğrencilere Mehmet Şerifoğlu tarafından altın verilerek öğrenciler ödüllendirildiler. Program toplu hatıra fotoğrafı çekimi sonrasında ise son buldu. (AY)

