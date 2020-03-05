Şehit olmaya böyle gittiler

-Çalan müziğe askerlerin eşlik etmesi

-16. saniyeden 19. saniye kadar şehit Tüzel'in elini kaldırıp başını sallayıp "heyecanı, meycanı yok, yok" demesi

-44. saniyede bir kişinin "Benim timden kim eksilecek onu merak ediyorum" demesi

-Diğer görüntüde bir bine önünde binanın içine ateş eden Şehit İbrahim Tüzel

-Şehit Tüzel'in ikizi Kasım Tüzel ile röp.

-Şehidin Ağabeyi Muhammet Tüzel ile röp.

-Şehidin Ablası Yasemin Tüzel ile röp.

-Şehidin Babası Şuayip Tüzel ile röp.

-Şehidin evinde Kuran okunması ve dua

-Şehidin fotoğrafı

-Arşiv



( MERSİN )- Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in ikizi Uzman Onbaşı Kasım Tüzel:- "Kardeşim şehit olmaya gülerek, eğlenerek, düğüne gider gibi gitti"- "Onun bıraktığı bayrağı ben elime aldım. Ömür boyu da kanımın son damlasına kadar da taşımaya hazırım" MERSİN



- Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel´in aynı timde görev yaptığı arkadaşlarıyla birlikte askeri araç içinde çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı. İdlib şehidinin Mersin´in Erdemli ilçesindeki ailesiyle paylaştığı son görüntülerde askerlerin çalan müziğe eşlik ettiği görülüyor. Kardeşinin hareketli ve güler yüzlü olduğunu ifade eden şehidin Uzman Onbaşı ikizi Kasım Tüzel, "Şehit olmaya gülerek, eğlenerek, düğüne gider gibi gitti. Vatanı milleti için yapmayacağı hiçbir şey yoktu" dedi.

"Onun bıraktığı bayrağı ben elime aldım" Kasım Tüzel, "Şehit İbrahim Tüzel´in ikiziyim. Kardeşimle biz hep beraberdik, yan yanaydık. O uzman çavuşluk için gitti, kazandı. Bu kutsal mesleğe beni de çağırdı, davet etti. Onun bıraktığı bayrağı ben elime aldım. Ömür boyu da kanımın son damlasına kadar da taşımaya hazırım" diye konuştu.

Kardeşinin eğlenceli bir insan olduğunu ifade eden Tüzel, "Çok güler yüzlüydü. Şehit olmaya gülerek, eğlenerek, düğüne gider gibi gitti. Vatanı milleti için yapmayacağı hiçbir şey yoktu. Elinden gelen her şeyi yaptı. Hakkıyla da şehit oldu. Vatan sağ olsun" şeklinde konuştu.

"Mesleğini gurur duyarak yapıyordu" Şehit Tüzel´in ağabeyi Muhammet Tüzel'de, "Videoyu İdlib´e giderken gönderdi. Bekle bizi Suriye geliyoruz, düğünümüz var bizim diyerek gidiyorlar. Kardeşim çok hareketli biriydi. Yaptığı mesleğini de gurur duyarak yapıyordu" dedi.

Şehit İbrahim Tüzel´in ablası Yasemin Öztürk´te kardeşinin son olarak kendisiyle konuştuğunu ve 3 aylar dolayısıyla oruç tutmak istediğini söylediğini belirtti.

Öztürk, "Benim 4 tane erkek kardeşim vardı, biri şehit oldu. Allah´ım devletimize milletimize zeval vermesin, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. 3 kardeşim erkek daha var, gerekirse onlarda şehit olur, gerekirse bizde gideriz" dedi.

"Oğullarım var, gerekirse bende giderim" Baba Şuayip Tüzel ise, "Düğüne gider gibi gittiler. Baba sen hiç merak etme vatanımız devletimiz için çalışacağız dediler. Bizde yolladık. Arkasından 2 tane daha kardeşi var. Biri uzman çavuş, küçüğü var o da aday. Devletimiz vatanımız sağ olsun, ne yapıyorsak ülkemiz için yapıyoruz. Son olarak ben şehit olacağım baba ağlama arkamdan dedi.

Devletimiz milletimiz sağ olsun oğlum, arkanda 2 tane 3 tane daha var, gerekirse bende giderim dedim" şeklinde konuştu.

Şehidin evinde İdlib saldırısından bu yana Kur'an-ı Kerim okunup, tüm askerler için dua ediliyor. Öte yandan, paylaşılan görüntülerde çalan müziğe eşlik eden askerlerin mutlu oldukları görünüyor. Görüntülerde şehit İbrahim Tüzel, ellerini kaldırıp, başını sallayıp müziğe eşlik ediyor. Bir başka görüntüde ise şehit Tüzel bulunduğu nokta önündeki binanın içine ateş ediyor.



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