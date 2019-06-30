Şehit Oğuzhan Tekerek için yazdığı şarkıyı ailesine hediye etti - OSMANİYE Haberi
- Şehidin baba ocağındaki odası - Tablonun aileye verilmesi - Şehit babası Necati Tekerek ile röportaj - Hanifi Gökhan ile röportaj OSMANİYE (AA) - Osmaniye li müzisyen Hanifi Gökhan, 2018 yılında şehit olan Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek için bestelediği şarkının sözlerini çerçeveletip şehidin ailesine hediye etti.Gökhan, 2018 yılında Adıyaman'da şehit olan Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek için bestelediği şarkının sözlerini ve Tekerek'in resminin bulunduğu tabloyu şehidin ailesine teslim etti.Tabloyu şehidin babası Necati ve annesi Emine Tekerek'e veren Gökhan, " Osmaniye 'deki şehitlerimiz için yazdığım eserlerin olduğu tabloları ailelerine dağıtmaya devam ediyorum. Şu ana kadar 70 tabloyu ailelere teslim ettim." dedi. Oğuzhan Tekerek’in babası Necati Tekerek de duygularını kelimelerle anlatmakta zorlandığını belirterek, Tekerek'e teşekkür etti.
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