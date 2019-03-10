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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Şehit oğullarının hatırasını özel odada yaşatıyorlar - TOKAT İzle

Şehit oğullarının hatırasını özel odada yaşatıyorlar - TOKAT İzle



: Teğmen Emre As'ın baba evinde oluşturulan alandan görüntü - Şehidin kişisel eşyalarından görüntüler - Şehidin oyuncak arabasından detaylar - Baba Ömer As'ın oyuncak araba ile ilgilenmesi - Anne Meliha As ile röportaj - Baba Ömer ile röportaj - Şehit Emre As'ın 21 Ağustos 2014 tarihindeki cenaze töreninden görüntülerŞehit oğullarının hatırasını özel odada yaşatıyorlar - Van'da 2014'te teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Teğmen Emre As'ın Tokat 'ın Zile ilçesinde yaşayan ailesi, evlerinin bir odasını oğullarının eşyalarına ayırdı - Odadaki özel eşyalar arasında, şehit As'ın küçükken teyzesinin hediye ettiği ve çok sevdiği oyuncak arabası da bulunuyor - Anne Meliha As: - "Odada Emre'nin kişisel eşyaları var. Kokusu gitmesin diye eşyalarını hiç yıkamadım"TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Van'ın Saray ilçesinde 2014'te teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen 23 yaşındaki Teğmen Emre As'ın Tokat 'ta yaşayan ailesi, oğullarının hatırasını özel odada yaşatıyor.Zile ilçesinde yaşayan As ailesi, oğullarının, şehit olmadan önce birçok kez kendilerine söylediği "Bir odam olsun" isteğini yerine getirdi. Önceden 2 odalı evde yaşayan aile, taşındıkları evin 4 odasından birini şehit oğulları için hazırladı.Özel odadaki eşyalar arasında, şehit Emre As'ın, ilkokula giderken teyzesinin hediye ettiği ve çok sevdiği arabası da bulunuyor.Anne Meliha As, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 5 yıl önce şehit olduğunu söyledi.

Şehit oğlu için hazırladıkları odayı anlatan As, "Silah arkadaşları, oğlumun onlara hediye ettiği eşyaları getirdi, dolabını doldurdular. Odada oğlumun oyuncak arabası da var. Emre biraz oynar, daha sonra 'Ders çalışacağım' der, kaldırır ve saklardı." ifadelerini kullandı.Anne As, "Odada Emre'nin kişisel eşyaları var. Kokusu gitmesin diye eşyalarını hiç yıkamadım. Vatanımız sağ olsun." diye konuştu.
Baba Ömer As da bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.Oğlu için hazırladıkları odaya girdiklerinde huzur bulduklarını belirten As, "Oğlumun eşyalarını ve fotoğraflarını yaptırdığımız dolapta saklıyoruz. Oğlum kendisine hediye edilen oyuncağı kimseye elletmedi. Biz de saklıyoruz dolapta. İsteyen çocuklar oldu ama hatıra diye kimseye vermiyoruz." dedi.

Şehit Cenaze Muhabir Teröristler Bulduk 

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