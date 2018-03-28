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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit öğretmenlerin isimleri kütüphanede yaşatılacak - HATAY

Şehit öğretmenlerin isimleri kütüphanede yaşatılacak - HATAY

- Şehit öğretmenlerin isimleri kütüphanede yaşatılacak - Kaymakam Murat Bulacak'ın konuşması - Şehit öğretmen Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz'ın konuşması - Kurdele kesimi - Kuzuculu Ortaokulu'dan görüntülerŞehit öğretmenlerin isimleri kütüphanede yaşatılacak - Şehit Yalçın ve Yılmaz öğretmenlerin isminin verildiği kütüphane, ailelerinin de katılımıyla Hatay 'da açıldıHATAY (AA) - Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit düşen öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz'ın adları Hatay 'ın Dörtyol ilçesindeki kütüphaneye verildi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan öğretmen Yalçın ile memleketi Gümüşhane'ye gelirken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Yılmaz'ın adlarının verildiği kütüphane açıldı.Kuzuculu Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphanenin açılışına Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz ile Şenay Aybuke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın da katıldı.
Kaymakam Murat Bulacak, yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek öğretmenlerin, terörün bitmesi için canla başla çalıştığını ve bu cehaletin sona ermesi için uğraştığını söyledi.

Şehit öğretmen Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz da amaçlarının cehaletle mücadele olduğunu kaydetti.
Kütüphanenin açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "İyi ki sizin gibi değerli bir milletin evladıyım, hep beraber mücadele edeceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Benim canım acıdığı gibi Türk milletinin de canı acıyor." dedi.
Sadık Yalçın ise "Bu ülkeyi yönetenlerin taş üstüne taş koymak için gece gündüz çalıştıklarına şahit oluyoruz, Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.
Daha sonra kütüphane davetliler tarafından gezildi.

Kütüphane Öğretmenler Öğretmen Sınıf Öğretmeni Teröristler 

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