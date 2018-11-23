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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit öğretmenler fotoğraf sergisi - AYDIN

Şehit öğretmenler fotoğraf sergisi - AYDIN

- Germencik Öğretmen Evinde Şehit Öğretmenlerin Fotoğraf Sergisinden detaylar İZMİR (AA) - Aydın 'ın Germencik ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolasıyla Şehit Öğretmenler Fotoğraf Sergisi açıldı.Germencik Öğretmenevi'nde açılan sergiye Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ve ilçede görev yapan bazı öğretmenler katıldı.
Açılışın ardından Kaymakam Işık ve beraberindekiler sergiyi gezdi.Sergide görev başında ve 15 Temmuz'da şehit edilen öğretmenlerin fotoğrafları yer alıyor

Şehit Öğretmenler Öğretmen 

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