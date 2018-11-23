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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, isminin verildiği okulda anıldı

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, isminin verildiği okulda anıldı

Öğrencilerin ellerinde karanfil ve şehidin fotoları

Öğretmenler Sınıf Öğretmeni Öğretmenler Günü Anma Etkinliği Sözleşmeli 

-Sınıf ve öğrencilerden genel görüntü
-Öğrencilerin şehidin fotosu önüne karanfil koymaları
-Okul öğretmenleri Özge yaşar, Şahadettin Şenşahin ve öğrenciler röp.
-arşiv

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın öğrencileri, 24 Kasım öğretmenler günü dolaysıyla, şehit öğretmenlerini andı. 16 Haziran 2017 yılında görev yaptığı Siverek Çiftçibaşı köyünden memleketi Gümüşhaneye giderken, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aracı yakılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın öğrencileri 24 Kasım öğretmenler gününde, şehit öğretmenlerini unutmadı. Görev yaptığı okulda yapılan anma etkinliğinde, öğrenciler kalp içine koydukları Şehit Öğretmenin fotoğrafını tutarak anıldı. 24 Kasım öğretmenler günü dolaysıyla yapılan anma töreninde öğrenciler öğretmen masasına koydukları şehit öğretmenin fotoğrafının önüne karanfil koyarak, onun anısını unutmadıklarını dile getirdiler. Bu yıl ki atamalarda Kilis’ten sözleşmeli öğretmen olarak okula atanan sınıf öğretmeni Özge Yaşar,’Bir şehidin okulunda görev yapmak onur verici olduğunu’ söyleyerek,” ilk görev yerim Necmettin hocanın öğrencilerini devralmaktan gurur duyurum. Dilerim onun yetiştirdiği öğrencilere bir umut oluruz ve güzel yerlere gelmelerine vesile olurum. Bugün 24 Kasım, bu vesileyle baştan Necmettin öğretmenimizin olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmen gününü kutluyorum. Dilerim ki onların yaptığı ve yaşattığı şeyleri devam ettirebiliriz. Bu durum çok gurur verici bir şey.” diye konuştu.
Necmettin Yılmaz’ın şehit edilmesi ardından, görev yaptığı ve isminin verildiği okula bu yıl öğretmen olarak görevlendirilen Şahadettin Şenşahin, Necmettin öğretmenin bu kutsal davayı bıraktığı yoldan devam ettiklerini söyleyerek,” Necmettin öğretmenin bıraktığı öğrencileriyle aynı ortamda bulunmak bize ayrı bir gurur veriyor. Öğrenciler Necmettin öğretmeni anlatırken öğretmenimiz bizi çok seviyordu. Bize pasta yapıp getiriyordu bizi her sabah kapıda karşılıyordu bizim anlımızda öperek günaydın diyordu diye diye bitiremiyorlar. Öğrenciler üzerinde büyük bir iz bırakmış’’ dedi.
Dördüncü sınıfa giden ve Şehit Öğretmenin öğrencisi Emrullah Çeçen, öğretmenini çok özlediklerini belirterek,” Öğretmenimiz bizi seviyordu karne gününde bize pasta ve hediyeler getiriyordu. Yaklaşık 1,5 yıldır öğretmenimiz yok onu çok özlüyorum o burada olsaydı çok iyi olurdu ’’ diye konuştu (MB-SD-
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