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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın öğrencileri ilkokuldan mezun oldu Haberi

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın öğrencileri ilkokuldan mezun oldu Haberi

Sınıf ve öğrenciler

Öğretmenler Sınıf Öğretmeni Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Terör Örgütü 

-Kaymakam ve karne dağıtımı
-Pasta kesimi
-Hediye dağıtımı
-Kaymakam ve öğrenciler röp.
-Genel ve detay görüntüler
-arşiv görüntüler
-fotoğraf

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nı Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılıp, şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, karnelerini alarak, ilkokuldan mezun oldu. Şehit öğretmenin görev yaptığı ve isminin verildiği okulda Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler’in katılımıyla gerçekleştirilen karne ve mezuniyet töreninde duygulu anlar yaşandı. Yazı tahtasında büyük harflerle ‘seni çok özledik öğretmenin’ yazan öğrenciler, şehit öğretmenlerini saygıyla andı. Mezuniyetlerini pasta keserek kutlayan öğrencileri Kaymakam Çiftçiler tebrik etti. Karne dağıtımından sonra açıklama yapan Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler,” 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda karne törenimizi özel bir okulda gerçekleştirmeyi amaçladık. Daha önce PKK tarafından haince şehit ettirilen öğretmenimizin öğrencilerinin mezun olduğu bu okulumuzda karne törenimizi düzenlemek istedik. Bugün Şehit öğretmenimizin hayali olan büyük okulumuzu hem ziyaret edeceğiz ve hem de ortaokula geçecek olan öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerine ortak olmaya geldik. Hala onlar öğretmenlerini çok seviyorlar, öğretmenlerini unutmamışlar. Bizde Necmettin öğretmenimizi saygıyla, rahmetle, özlemle anıyoruz ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü sonsuza kadar süreceğini belirtiyoruz” dedi Dördüncü sınıfı bitirerek ilkokuldan mezun olan Aliye Sunkar, ‘hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını’ belirterek,” Bugün karne günümüz ve bende teşekkür belgesini aldım, bu teşekkür belgemi Necmettin öğretmenime hediye ediyorum" diye konuştu.
Necmettin Yılmaz’ın öğrencilerinden olan Birgül Subay’da şehit öğretmeni çok sevdiğini söyleyerek, onun gösterdiği yolda yürüyeceğini’ belirtti.

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