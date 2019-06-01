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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit oğlunun fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü

Şehit oğlunun fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü

Tokat hava limanında şehidin cenazesinin karşılanması

Çatışma Güvenlik Güçleri Askeri Uçak Cenaze Namazı Teröristler 

-Şehidin babasının gözyaşlar
-Şehidin annesinin oğlunun fotoğrafına sarılması 'vatan sağ olsun' sözleri
-Detay

( TOKAT ) TOKAT

- Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı’nın naaşı memleketi Tokat’a getirildi.
Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik görevlilerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 7 asker de yaralandı. Şehitlerin naaşı Iğdır’da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketlerine gönderildi. Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı’nın (26) naaşı Tokat Havalimanında karşılandı. Cenazeye Tokat Valisi Ozan Balcı başta olmak üzere Tokat protokolü ile şehidin ailesi katıldı.
Şehidin babası Bekir Alıcı gözyaşı dökerken anne Yeter Alıcı’nın feryatları yürekleri dağladı. Oğlunun fotoğrafına sarılıp gözyaşı döken anne Yeter Alıcı ‘Vatan sağ olsun’ dedi Bekar olan Alıcı’nın cenazesi Erbaa ilçesinde Pazar günü öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Erbaa’da toprağa verilecek.
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