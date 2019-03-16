Şehit oğlunu asker selamı ile son yolculuğuna uğurladı

-namazın kılınması

-annenin selam durması

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-şehidin fotoğrafları



( MALATYA )- Suriye şehidi gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı MALATYA



- Suriye’nin Azez şehrinde mevzide çıkan patlamada şehit düşen Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal, memleketi Malatya’da ebediyete uğurlandı. Dün Kilis’ten karayolu ile Malatya’ya getirilen şehit Önal için bugün öğle namazı sonrası Battalgazi İlçesindeki Ulu Camii’nde askeri tören düzenlendi.

Binlerce vatandaşın katıldığı törene Malatya Valisi Aydın Baruş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, belediye başkanları, askeri erkan ile kurum müdürleri, şehit yakınları katıldı.

İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazında baba Recep Önal ile anne Ümmihan Önal güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu asker manga omuzlarında araca alındı. Bu sırada anne Ümmihan Önal, oğlunu asker selamı ile uğurladı. Şehidin cenazesi gözyaşları arasında Sıptırız Mezarlığı'nda defnedildi. 15 Mart günü sabah erken saatlerinde Suriye’nin Azez şehrinde bulunan Talmalid bölgesinde bulunan mevzide çıkan yangında yaralanan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Önal, yaralı olarak kaldırıldığı Mare Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Şehit Önal’ın İzmir’de görevli olduğu ve geçici görevle Suriye’ye gittiği belirtildi.

