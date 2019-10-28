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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit Mustafa Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı - MERSİN

Şehit Mustafa Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı - MERSİN

- Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın cenazesi - Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması - Cenaze namazı kılınmasıMERSİN - Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam ederken şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz Mersin 'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Hastane Cenaze Çatışma Teröristler 

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