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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Şehit Mübariz İbrahimov'u Tekelti Dağı'nın zirvesinde andılar - IĞDIR Haberi

Şehit Mübariz İbrahimov'u Tekelti Dağı'nın zirvesinde andılar - IĞDIR Haberi

- Dağın havadan görüntüsü - Dağcıların tırmanması - Zirve töreni - TÜRKAZDER Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu'nun konuşmasıŞehit Mübariz İbrahimov'un ölüm yıldönümü - Iğdır 'da bir araya gelen dağcılar, Azerbaycan milli kahramanı şehit Mübariz İbrahimov'u, Tekelti Dağı'nın zirvesinde andıIĞDIR (AA) - Azerbaycan milli kahramanı şehit Mübariz İbrahimov, Iğdır 'daki Tekelti Dağı'nın zirvesinde anıldı.Türkiye - Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Iğdır Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Iğdır kent merkezinde bir araya gelen dağcılar, Tuzluca ilçesine geçerek Tekelti Dağı'na tırmanışa başladı.
Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen tırmanışta 9 dağcı, yaklaşık 3 saatte dağın zirvesine ulaştı.Burada şehit Mübariz İbrahimov'un fotoğrafı ile Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının bulunduğu pankart açılarak anma etkinliği gerçekleştirildi.
TÜRKAZDER Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, yaptığı açıklamada, "Sadece Azerbaycan'ın değil Türk dünyasının da kahramanı olan Mübariz İbrahimov'un şehadetinin yıldönümünde anmak amacıyla Tekelti Dağı'ndayız. Tırmanışı geçen yıl Mübariz İbrahimov adını verdiğimiz rotadan yaptık. Bu bizim için bu tırmanışı daha da anlamlı bir hale getirdi." dedi.
İbrahimov'un vatanının en zor gününde dünyaya örnek olacak bir kahramanlık örneği sergilediğini aktaran Taşkınsu, şöyle konuştu:"Vatan topraklarının işgal altında olduğu bir dönemde, gönlü bu duruma el vermeyerek zorlu şartlar altında Ermeni karakolunu basan İbrahimov'un adını yaşatmak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. O, tarihe adını gayret abidesi olarak kazıttırdı. Biz de onun adını asla unutturmayacağız, daima yaşatacağız."Dağcılar, zirvede yapılan törenin ardından inişe geçerek, yaklaşık 2 saatte dağın eteklerindeki Akoluk köyüne ulaştı.

Şehadet Şehit Ölüm Yıldönümü Kahramanlık Anma Etkinliği 

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