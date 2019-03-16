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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit mezarları için bayrak direği imal ettiler

Şehit mezarları için bayrak direği imal ettiler

ŞEHİTLİKTEN, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN ŞEHİTLİKTE ÇALIŞMALARI, ÖĞRENCİLERLE RÖPORTAJ, ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DUA EDİLDİ

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Şehit Abrin Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 


- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler, şehit mezarları için bayrak direği imal etti. Tavşanlı Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Tavşanlı Asri Mezarlığı'ndaki her bir şehit kabrine bir bayrak direği yaparak bayrakları yenilediler. Edinilen bilgilere göre, okul yönetimi Şehitlik ziyaretinde bu konuda bir çalışmayı görev sorumluluğu hissederek başlattı. Tavşanlı Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde metal bölümü atölyesinde öğrenci ve öğretmenler her Şehit mezar için bir bayrak direği ürettiler. Bu bayrak direkleri bayrakları ile şehitlikteki kabir başlarına diktiler. "Biz şehitlerimiz ve Mehmetçiğimiz sayesinde burada rahat ve huzurluyuz, tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" açıklamasında bulundular.
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