Şehit Mehmet Selim Kiraz için adliyede tören - İSTANBUL
- Anma töreninden detaylar - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşması - Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz'ın konuşması - Dua edilmesi - Sanatçı Esat Kabaklı'nın türkü okumasıŞehit Mehmet Selim Kiraz için adliyede tören - İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 3'üncü yılı dolayısıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi - Adalet Bakanı Gül: - "Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan örgütleri görüyoruz ama onların da gördüğü bir şey var, ister Afrin'de ister bu ülkenin her bir tarafında Türkiye Cumhuriyeti bu terör örgütlerine asla boyun eğmemiştir, boyun eğmeyecektir"İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 3'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, şehit Kiraz'ın hayat hikayesinin anlatıldığı video gösterildi.Bu sunum sırasında salonda bulunanların duygusal anlar yaşadığı görüldü. Kiraz'ın arkadaşlarının da şehidi anlattığı videonun ardından konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 3 yıl önce hain terör saldırısında şehit olan Kiraz'ı rahmetle andıklarını belirterek, şöyle konuştu:"Türkiye'de, bu topraklarda bulunduğumuz günden beri bu toprakların birliğine, dirliğine, vatanımızın birliğine kast etmek isteyen bir çok terör örgütü, eşkiya, gerek içeride gerek dışarıda kurgulanmış proje örgütlere tarih boyunca atalarımız da şahit oldu, bizler de şahit olduk. Bundan sonra da bunun örnekleri bu coğrafyada muhtemelen görülecektir."Gül, bu ülkenin hiçbir zaman hiçbir şekilde hiçbir terör örgütünün prangasına, zincirine asla tabi tutulmadığını anlatarak, "Yüzlerce yıl bu ülkeye operasyon çekilmeye çalışıldı. Hala çekilmeye, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan örgütleri görüyoruz ama onların da gördüğü bir şey var. İster Afrin'de ister bu ülkenin her bir tarafında Türkiye Cumhuriyeti bu terör örgütlerine asla boyun eğmemiştir, boyun eğmeyecektir." dedi. - "Türkiye asla boyun eğmeyecektir"Türkiye'nin bağımsızlığını, istikbalini, istiklalini, ay - yıldızlı bayrağı asla yere düşürmeyeceklerini ifade eden Bakan Gül, şunları söyledi:"Onların da birer kukla, birer proje terör örgütü olduklarının farkındayız. Bunların hem proje sahiplerini, hem kuklacılarını, hem kuklayı yere sermeye Türkiye Cumhuriyeti muktedirdir. Bunu 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin cesaret ve kararlılığı, yargı mensuplarının o gün verdikleri kararlı mücadelesi ispat etmiştir ki Türkiye'ye karşı hangi örgütün ve bunların arka planındaki idarecilerin o emelleri, hevesleri kursaklarında kalacaktır. Hangi inanışta, düşüncede olursa olsun herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu, birbirinin farklılıklarını zenginlik olarak gören bir milletin evlatlarıyız ve etle tırnak gibi bir arada olan bu milleti kimse bölemeyecektir. Kimse birliğimizi, ayrılığa çeviremeyecektir. Tarih de milletimiz de buna şahittir."Çanakkale'den Afrin'e bu coğrafyada vatan için hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini anlatarak, onları milletle yad ettiklerini vurguladı. - "Bu vatan uğruna şehit olmak mukadderdir"Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da olay anından beri kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.Evladını çok sevdiğini anlatan baba Kiraz, "Ama biz vatanımızı, devletimimizi ve milletimizi de çok çok seviyoruz. Demek ki oğlumuzdan da daha zok seviyoruz. Allah size bir oğul verir, yeri geldiği zaman da alır ama Allah kimseyi vatansız bırakmasın." diye konuştu. Kiraz, oğlunun şehitlik mertebesine ulaştığı için bunun gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Bu necip milletin bir mensubuysanız, bu memlekette yaşıyorsanız, bu havayı soluyorsanız, suyunu içiyorsanız ve bu aziz toprak üzerinde yaşıyorsanız bu vatan uğruna yeri geldiği zaman şehit olmak mukadderdir."Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahattin Menteş, HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da törende birer konuşma yaptı. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da şehit Kiraz için dua etti.Törende daha sonra Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına İl Milli Eğtiim Müdürlüğünce "şehitlik ve vatan" temalı fotoğraf ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlerle şehidin adına düzenlenen futbol turnuvasında başarılı olan takımlara ödülleri verildi. Adliye personelinin anakoluna giden çocukları tarafından şehitlerle ilgili tiyatro gösterisi sunduğu törende Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı da vatan temalı bir konser verdi.