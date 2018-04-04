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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit Mehmet Ayan Operasyonu'nda 173 kilo esrar ele geçirildi

Şehit Mehmet Ayan Operasyonu'nda 173 kilo esrar ele geçirildi

Detektör köpek Tina'nın evde arama yapması

Şehit Uyuşturucu Köpek Polis Memuru Uyuşturucu Operasyonu 

-Köpeğin bir odaya tepki vermesi
-Köpeğin yüklü miktardaki uyuşturucunun gizlendiği yeri bulması
-Polis ekiplerinin uyuşturucunun saklandığı yeri açması
-Polis ekiplerinin çuvalları açması
-Polis ekiplerinin esrar maddesini bulması
-Şehit Mehmet Ayan Operasyonu görüntüsü
-Ele geçirilen esrar maddelerin paketlenmiş görüntüsü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de "Şehit Mehmet Ayan" adı verilen uyuşturucu operasyonunda, 173 kilo 150 gram esrar ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Doğu illerinden Mersin'e yüklü miktarda esrar getirildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine, detektör köpek "Tina" ile birlikte operasyon başlatan ekipler, merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, streç filmlere sarılı şekilde 173 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Operasyona, 22 Mart'ta Trabzon'da ekip aracının dereye düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ayan'ın ismini veren ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
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