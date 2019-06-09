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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Şehit Kurt, Kilis’ten uğurlandı

Şehit Kurt, Kilis’ten uğurlandı

Hastane morgu önünden görüntüler

Askeri Tören Askeri Araç Cenaze Aracı Terör Örgütü Teröristler 

-genel ve detaylar
-askeri araçlar
-cenaze aracının çıkışı genel ve detaylar
-Şehidin fotoğrafları

( KİLİS ) KİLİS

- Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucunda şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt, Kilis’ten uğurlandı. YPT/PKK terör örgütü üyelerinin tanksavar saldırısı sonucu kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt, Kilis’teki işlemlerin ardından otopsi yapılmak ve askeri tören için Gaziantep’e uğurlandı. Şehit Halil Kurt’un naaşı geniş güvenlik önlemleri altında karayolu ile Gaziantep’e uğurlandı. Şehit Kurt'un cenazesi yarın Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.
Öte yandan saldırıda yaralanan 5 askerin tedavisi Kilis Devlet Hastanesinde sürüyor
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