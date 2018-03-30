Şehit korucunun eşinde Kürtçe ağıt: “Şehitler ölmez”

-Bakanın ailelere taziyede bulunması

-Bakan Soylu'nun şehit eşi ile konuşması

-Cenaze namazı

-Dua edilmesi



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’in Eruh ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 6 güvenlik korucusunun naaşı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı törenle toprağa verildi.

Törende Kürtçe ağıtlar yakan şehit korucunun eşi, “Şehitler ölmez” dedi.

Eruh’a bağlı Ormanardı kırsalındaki yol yapım çalışmasının emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlen saldırıda şehit düşen güvenlik korucuları, Sıddık Erkan (46), Mehmet Eren (44), Abdullah Yüztağ (40), Seyfettin Bağkurt (26), Nevzat Gökçe (37) ve Mehmet Oktay (27) için Ekmekçiler köyünde tören düzenlendi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Milletvekili Yasin Aktay, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve şehitlerin yakınları katıldı.

Törende, Siirt Müftüsü Faruk Arvas, şehitler için cenaze namazı kıldırtarak, dua okudu. Daha sonra şehitlerin naaşları omuzlara alınarak, köy mezarlığına defnedildi. Törene katılan vatandaşlar terör örgütüne lanet getirirken, Kürtçe ağıtlar yakan şehit eşi, “Şehitler ölmez” dedi.



