Şehit korucuların naaşları köylerine getirildi

-Şehit yakınları

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve protokol

-helikopter görüntüsü

-ağıt yakanlar



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’in Eruh ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 6 güvenlik korucusunun naaşı defnedilmek üzere Ekmekçiler köyüne getirildi.

Eruh’a bağlı Ormanardı köyünde bu sabah saatlerinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen güvenlik korucuları Mehmet Eren (44), Mehmet Oktay (27), Abdullah Yüztaş (40), Sıddık Ertan (46), Seyfettin Başkurt (26) ve Nevzat Gökçe’nin (37) naaşları, kent merkezinde yapılan törenin ardından defnedilmek üzere Ekmekçiler köyüne getirildi.

Cenazeler burada gözyaşları ve ağıtlarla karşılandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da korucuların ailelerine destek vermek amacıyla köye geldi. Cenazelerin, önümüzdeki dakikalarda defnedilmesi bekleniyor.

