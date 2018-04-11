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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit korucu için tören düzenlendi İzle

Şehit korucu için tören düzenlendi İzle

Ambulansı gelişi

Şehit Hastane Saygı Duruşu Cenaze Cenaze Namazı 

-Şehidin indirilişi
-Ailesi ve kalabalığın saygı duruşunda bulunması
-Özgeçmişinin okunması
-Annesinin fotoğrafını taşıması
-Genel ve detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Eruh ilçesinde yol güvenliğini sağlarken yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Güvenlik Korucusu Mehmet Sevgin’in naaşı, düzenlenen töreninin ardından köyüne gönderildi. Siirt’in Eruh ilçesi Dağdöşü köyünde yol güvenliğini sağlarken yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Güvenlik Korucusu Mehmet Sevgin için tören düzenlendi.
Eruh İlçe Jandarma komutanlığında düzenlenen törene Vali Ali Fuat Atik, 3'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek, Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Şehit ve Gazi Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, şehidin ailesi ve ilçe halkı katıldı.
Törende, şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İlçe Müftülüğü görevlisi tarafından cenaze namazı kılındı. Daha sonra Şehidin naaşı dualarla ambulansa bindirilerek, defnedilmek üzere Dağdöşü köyüne gönderildi. Evli ve iki çocuk sahibi olan Sevgin'in naaşının götürülüşü sırasında fotoğrafını annesi Feyruze Sevgin taşıdı. Aynı olayda yaralanan 7 güvenlik korucusunun tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.
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