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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şehit korucu Fatih Güngör son yolculuğuna uğurlandı

Şehit korucu Fatih Güngör son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşının getirilişi

Çatışma Cenaze Namazı Kız Kardeş Terör Örgütü Saldırı 

-Şehit yakınları
-Cenaze namazı ve helallik
-Cenazenin omuzlara alınarak kaldırılışı
-korucunun fotoğrafı

( KAHRAMANMARAŞ ) - Kahramanmaraş’ta şehit düşen korucu Çağlayancerit ilçesinde defnedildi - Şehit korucu Fatih Güngör’ün yakınları cenazede ayakta durmakta güçlük çekti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Kazıktepe mevkiinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen korucu Fatih Güngör (25) memleketi Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Kazıktepe mevkisinde dün sabah saatlerinde operasyon düzenleyen askerlere, PKK terör örgütü mensuplarınca saldırı yapıldı. Saldırı sonrası çıkan çatışmada, Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan (25) ve korucu Fatih Güngör (25) şehit oldu. Şehit korucu Fatih Güngör’ün için öğle namazını müteakip Çağlayancerit’in Kale Mahalle Meydanı'nda cenaze namazı kılındı. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi askerler tarafından omuzlara alınarak kaldırıldı. 3 erkek ve 2 kız kardeşi bulunan ve bekar olan şehit Güngör'ün cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi. Törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Adana Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Kahramanmaraş kent protokolü katıldı.

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