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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit Köklü son yolculuğuna uğurlandı - YOZGAT

Şehit Köklü son yolculuğuna uğurlandı - YOZGAT

- Cenazeye katılanlar - Cenaze namazının kılınması - Dua edilmesi - Cenazenin araca konulmasıŞehit Köklü son yolculuğuna uğurlandı - Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün cenazesi, memleketi Yozgat 'ın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildiYOZGAT (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü, memleketi Yozgat 'ın Akdağmadeni ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Köklü'nün Akdağmadeni Devlet Hastanesinden alınan cenazesi, helallik için babaevinin bulunduğu Yeşiltepe Mahallesi'ne götürüldü.Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Akdağmadeni Meydanı'na getirildi.
Burada şehidin annesi Gülay Köklü, şehidin kardeşleri ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Anne Köklü, tabutun başında yakınlarına "dik durun" diye seslenerek, "Bir oğlum daha var, onu da göndereceğim. Ben de gideceğim, dik durun, ağlamayın." dedi.
İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Köklü'nün cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi.Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yozgat Vali Vekili Şükrü Çakır, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bekar olan şehit Mehmet Köklü'nün babası Murat Köklü'nün 12 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

Sarılar Çatışma Cenaze Namazı Gözyaşı Teröristler 

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