Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Şehit kızının katilinin öldürüldüğünü duyan annenin sevinci - KARABÜK

Şehit kızının katilinin öldürüldüğünü duyan annenin sevinci - KARABÜK

- Zehra Yalçın'dan detay - Zehra Yalçın'ın açıklaması - Dede Ömer Gümüşçü'nü açıklaması - Aybüke öğretmenin fotoğrafıŞehit kızının katilinin öldürüldüğünü duyan annenin sevinci - Batman'ın Kozluk ilçesinde, belediye başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi, kızının katilinin öldürüldüğü haberini sevinçle karşıladı - Anne Yalçın: - "Allah devletimizden razı olsun, Mehmetçiğimize güç kuvvet versin, onlardan razı olsun, Mevlam esirgesin onları. Bu habere çok çok sevindim"KARABÜK (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi, kızının katilinin öldürüldüğü haberini sevinçle karşıladı.Batman'ın Sason ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, 2017'de müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı şehit eden terörist olduğunun ortaya çıkmasını haberlerden öğrendiğini belirten Zehra Yalçın, mutluluk yaşadığını söyledi.

Zehra Yalçın, haber üzerine evinde kabul ettiği gazetecilere yaptığı açıklamada, acılarının halen daha taze olduğunu anlattı.Kızının kanının yerde kalmadığını belirten Yalçın, "Bu olayın üstünden hemen sonra bir tanesi gebermişti. 'Biri yaşıyor' deniliyordu. Bu zamana kadar yaşadığını bilmiyordum, 'ölmüştür' diye düşünüyordum. Bugün haberlerde söylenince çok mutlu oldum geberdiğine. Allah devletimizden razı olsun, Mehmetçiğimize güç kuvvet versin, onlardan razı olsun, Mevlam esirgesin onları. Bu habere çok çok sevindim." diye konuştu.
Şehit öğretmenin dedesi Ömer Gümüşçü de teröristin öldüğü haberiyle mutlu olduklarını belirtti.
- Birçok saldırının failiBatman'ın Sason ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın karne dağıtım töreninin ardından evine gittiği sırada şehit düştüğü silahlı saldırı ve Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna bombalı araçla düzenlenen, Uzman Çavuş Ali Gülnar (34) ve Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneklerini hazırladığı belirlenmişti.Teröristin 24 Temmuz 2017 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen, Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın şehit düştüğü, Batman'da Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi ve Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in şehit olduğu, Kozluk'ta Gümüşörgü Jandarma Karakolu'ndaki askerlere sahurluk börek ve poğaça götüren, dönüş yolunda İdris Yüksel'in (36) hayatını kaybettiği, İlyas Çetinbaş'ın (45) ağır yaralandığı saldırılarda tuzaklanan bomba düzeneklerini hazırladığı, 25 Temmuz 2017'de Kozluk'ta petrol boru hattına düzenlenen saldırının da faili olduğu ortaya çıkmıştı.

Jandarma Karakolu Belediye Başkanı Petrol Boru Hattı Silahlı Saldırı Müzik Öğretmeni 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı