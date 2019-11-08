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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Şehit Kır'ın eşine şehadet belgesi verildi - HAKKARİ

Şehit Kır'ın eşine şehadet belgesi verildi - HAKKARİ

- Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın Hakkari 'de yaşayan eşine şehadet belgesi - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın şehit eşini ziyareti - Şehit'in eşine şehadet belgesinin verilmesi - Kur'an - ı Kerim tilaveti ve duanın yapılmasıŞehit Kır'ın eşine şehadet belgesi verildiHAKKARİ - Tunceli'de 9 Nisan'da kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın Hakkari 'de yaşayan eşine şehadet belgesi takdim edildi.Bağlar Mahallesi'nde yaşayan aileyi ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit Kır'ın eşi Zilan Zerek Kır'a ve yakınlarına baş sağlığı diledi.Şehadet belgesinin aileye takdim edilmesinin ardından Kur'an - ı Kerim okundu, dua edildi.Akbıyık'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.

Şehadet Şehit General Gesi Kaza Kurşunu 

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