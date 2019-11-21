Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladı İzle

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeniden yargılama başladı İzle

Adliye önünden detaylar

Şehit Bombalı Saldırı Saldırı 

-Arşiv Görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Makam odasında bombalı saldırıcı sonucu şehit edilen Mardin’in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün davasıyla ilgili Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden yargılaması sürüyor. Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun bulunurken, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmedilmişti. Yoğun güvenlik tedbiri Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde bugün 8 sanığın yeniden yargılamasına devam ediliyor.Duruşmaya Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk ve avukatları katıldı.
Şehit Safitürk’ün ailesi ve avukatının da katıldığı davanın görüldüğü Gaziantep Adliyesi'nde yoğun güvenlik tedbirleri alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Şanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktıŞanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktı
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı