Şehit Karayılan mezarı başında anıldı

-Dua

-Tahmazoğlu'nun konuşması



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep savunmasının önemli isimlerinden Şehit Karayılan olarak bilinen Molla Mehmet, vefatının yıl dönümünde dualarla anıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mezarı Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen Şıh Caminin avlusunda bulunan Şehit Karayılan (Molla Mehmet)’i ölümünün yıl dönümünde andı. Şıh Cami avlusunda düzenlenen anma törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şehit Molla Mehmet’in akrabaları, torunları, Kuvayi Milliye Derneği temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Molla Mehmet’in mezarı başında Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi “6 bin 317 şehit verdik” Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatan topraklarının kolay kazanılmadığını belirterek “Kurtuluş Savaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, Şahinbey’e Karayılan’e 6 bin 317 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. O günden bugüne kadar yine terörle mücadelede de kapsamında birçok şehit verdik. Halen Suriye’de ve Dünyanın birçok ülkesinde görev yapan askerlerimiz var. Bayrağımızın ve vatanımızın birliği dirliği için mücadele ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Tüm güvenlik güçlerimize Allah güç kuvvet versin. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.



