Şehit kadın bomba imha uzmanı Esma Çevik için helallik alındı Haberi

-yakınlarından görüntü

-tabutun getirilmesi

-detaylar

-şehidin annesi ile fotoğrafı



( İSTANBUL -EK) İSTANBUL



- Şırnak’ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esma Çevik için helallik alındı.



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